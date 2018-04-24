Макрона Франция останется в Сирии, чтобы продолжить борьбу с террористами

“Мы должны завершить нашу работу по уничтожению террористических группировок. Кроме военного ответа, необходимые дипломатические усилия. Необходимо обеспечить сирийцам возможность жить мире”, — отметил он.

Макрон заявил, что гордится проведенной в Сирии операцией с участием США, Франции и Великобритании. “Мы обеспечили доверие к нашей позиции по химическому оружию”, — считает французский лидер.

“Франция не хочет новых войн. Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить стабильность в регионе. Мы должны открыть новую страницу в Сирии”, — сказал Макрона.

По его словам, Сирия должна остаться суверенной страной. “Вместе с международной коалицией, которая ведет борьбу против группировки „Исламское государство“, нам нужно найти пути урегулирования ситуации (в Сирии) с политической точки зрения, а не с военной точки зрения. А это означает, что необходимо выработать ряд соглашений, которые бы гарантировали, что Сирия останется суверенной страной”, — отметил он.

По словам Макрона, “дипломатическая цель в Сирии — добиться того, чтобы сирийцы могли жить в мире”. “Но первоочередная задача сейчас — завершить борьбу с ИГ. И мы хотим сделать так, чтобы в долгосрочной перспективе во всем регионе установился мир — это наш долг”, — добавил президент. Он считает, что ситуацию в Сирии “следует рассматривать как часть более широкой картины”, в том числе при переговорах с Ираном.

При этом президент Франции считает необходимым добиваться урегулирования сирийской проблемы совместно с Россией и Турцией. “Моя постоянная позиция заключается в том, что по вопросам урегулирования иранской проблемы нам следует найти рамки для совместных действий с государствами региона, с иранским руководством, с Турцией и Россией. И именно в таких рамках, с Турцией и Россией, мы должны в долгосрочной перспективе выработать решения и сирийской проблемы”, — заявил Макрона.

“В Сирии Франция действует совместно с международной коалицией в борьбе против группировки „Исламское государство“ и террористов. Мы будем действовать в этих рамках до победы. Однако в долгосрочной перспективе нашей целью должно быть достижение мира с тем, чтобы избежать возникновения в Сирии любой или гегемонии или раздела ее между другими странами региона”, — подчеркнул Макрона.

“Тот подход, которого мы достигли на переговорах (с президентом США Дональдом Трампом) должен позволить включить сирийскую проблему в рамки той работы, которую мы будем вести по ситуации во всем регионе, по урегулированию иранской проблемы, которая является ключевой для данного региона”, — добавил французский президент. Он заверил, что Франция и США “продолжат совместную работу по Сирии в Совете Безопасности ООН с тем, чтобы убедиться, что международное гуманитарное право и запрет на использование химического оружия в полной мере соблюдаются. И мы подойдем к этому со всей должной нам ответственностью”, — заверил Макрона.

Он отметил, что Франция “совместно со своими партнерами будет работать над достижением стабильного и инклюзивного политического урегулирования (в регионе)”.

Как сообщал УНН, Франция готова работать с США над новым соглашением по ядерной программе Тегерана.