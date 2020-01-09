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Макогон сподівається, що Нафтогаз повернеться до співпраці з Газпромом щодо зберігання газу

Макогон сподівається, що Нафтогаз повернеться до співпраці з Газпромом щодо зберігання газу

Київ • УНН

 • 11152 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. НАК "Нафтогаз України" міг би повернутися до питання співпраці з російським ПАТ "Газпром" в області зберігання газу в українських ПСГ. Про це під час брифінгу в четвер заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.

"Я сподіваюся, що в зв'язку з прогресом у відносинах з Газпромом, Нафтогаз повернеться до питання співпраці в області зберігання в наших ПСГ. Комерційний інтерес Газпрому до цих потужностей є... У нас конкурентний тариф, вже зрозумілі умови роботи. Думаю, якщо всі політичні складові прибрати, можна починати працювати і в цьому напрямку", - сказав він.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, наразі у компанії сподіваються, що Газпром і інші компанії будуть керуватися виключно економічними чинниками, і, відповідно користуватися додатковими послугами ГТС, зокрема підземних сховищ.

Нагадаємо, до кінця 2019 року новий український оператор ГТС підписав угоди зі всіма суміжними операторами, а саме – Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії. Так було створено підстави для старту роботи Оператора ГТС України та для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС з РФ до європейських країн з 1 січня 2020 року.

Це сталося після того, як у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий газовий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки - 65 млрд куб. м газу на перший рік та по 40 млрд куб. м на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

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