Макогон надеется, что Нафтогаз вернется к сотрудничеству с Газпромом по хранению газа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" мог бы вернуться к вопросу сотрудничества с российским ПАО "Газпром" в области хранения газа в украинских ПХГ. Об этом во время брифинга в четверг заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает корреспондент УНН.
"Я надеюсь, что в связи с прогрессом в отношениях с Газпромом, Нафтогаз вернется к вопросу сотрудничества в области хранения в наших ПХГ. Коммерческий интерес Газпрома к этим мощностям есть... У нас конкурентный тариф, уже понятны условия работы. Думаю, если все политические составляющие убрать, можно начинать работать и в этом направлении", - сказал он.
По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, сейчас в компании надеются, что Газпром и другие компании будут руководствоваться исключительно экономическими факторами, и, соответственно пользоваться дополнительными услугами ГТС, в том числе подземных хранилищ.
Напомним, до конца 2019 года новый украинский оператор ГТС подписал соглашения со всеми смежными операторами, а именно - Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Так было создано основания для старта работы Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из РФ в европейские страны с 1 января 2020 года.
Это произошло после того, как в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый газовый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.