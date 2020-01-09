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Макогон розповів, скільки Україна заробить від нового контракту на газ з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Від нового контракту за газ з російською Федерацією ТОВ “Оператор ГТС України” планує за 5 років отримати 115 млрд грн доходів. Про це під час брифінгу у четвер заявив голова компанії Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.

“Окрім прямих поставок від транзиту дуже багато переваг отримає і українська економіка. Наприклад ми вчора порахували, що сумарний позитивний ефект на економіку буде протягом п’яти років, окрім дохідної частини за транзит, буде близько 150 млрд грн”, — сказав Макогон.

За його словами, тарифи на вхід від видобувних українських компаній знизяться фактично у чотири рази у порівнянні з тим тарифом, який міг би бути, якщо б транзит не відбувся.

“Тариф на вхід від підприємств видобувної галузі планувався в районі 400 гривень, зараз він буде близько 100 грн. Сумарний ефект, скільки грошей видобувні компанії зекономлять на цьому зниженні, буде близько 27 млрд грн за 5 років. Тобто 1 млрд доларів видобувні компанії можуть додатково інвестувати в свій розвиток, нарощення видобутку українського газу”, — наголосив Макогон.

Також голова компанії повідомив, що для споживача тариф зменшився у два рази у порівнянні з тим, який він міг бути при нульовому транзиті. Планувався на рівні 289 грн, буде 124 гривні, у минулому році він був 157 грн.

“Фактично ми навіть на 20% знизили тариф для українських споживачів. А це і промисловість, і населення. За нашими розрахунками промисловість зекономить близько 33 млрд грн, а населення близько 15 млрд грн зекономить за рахунок зниження тарифів”, — сказав Макогон.

За його словами, тариф на імпорт з Європи знизився з 16 доларів, який планувався, до 4,45 доларів.

“Ми бачимо, що по всім напрямах тарифна навантаженість зменшується від 2 до 4 разів, що дозволить нашій економіці стати більш конкурентною, у підприємств з’являться додаткові кошти для інвестування у власне виробництво, для підвищення зарплат. Теж хотів відмітити, що фактично сумарний дохід, що планує отримати оператор за ці 5 років, складає близько 115 млрд грн”, — підсумував Макогон.

Як повідомляв УНН раніше, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт щодо транзиту газу.

Пізніше, до кінця 2019 року новий український оператор ГТС підписав угоди зі всіма суміжними операторами, а саме — Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії. Так було створено підстави для старту роботи Оператора ГТС України та для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС з РФ до європейських країн з 1 січня 2020 року.

Українські Національні Новини

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