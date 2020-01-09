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Макогон рассказал, сколько Украина заработает от нового контракта на газ с РФ

Макогон рассказал, сколько Украина заработает от нового контракта на газ с РФ

Киев  •  УНН

 • 15889 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. От нового контракта за газ с российской Федерацией ООО “Оператор ГТС Украины” планирует за 5 лет получить 115 млрд грн доходов. Об этом во время брифинга в четверг заявил глава компании Сергей Макогон, передает корреспондент УНН.

“Кроме прямых поставок от транзита очень много преимуществ получит и украинская экономика. Например мы вчера посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику будет в течение пяти лет, кроме доходной части за транзит, будет около 150 млрд грн”, — сказал Макогон.

По его словам, тарифы на вход от добывающих украинских компаний снизятся фактически в четыре раза по сравнению с тем тарифом, который мог бы быть, если бы транзит не состоялся.

“Тариф на вход от предприятий добывающей отрасли планировался в районе 400 гривен, сейчас он будет около 100 грн. Суммарный эффект, сколько денег добывающие компании сэкономят на этом снижении, будет около 27 млрд грн за 5 лет. То есть 1 млрд долларов добывающие компании могут дополнительно инвестировать в свое развитие, наращивание добычи украинского газа”, — подчеркнул Макогон.

Также глава компании сообщил, что для потребителя тариф уменьшился в два раза по сравнению с тем, который он мог быть при нулевом транзите. Планировался на уровне 289 грн, будет 124 гривны, в прошлом году он был 157 грн.

“Фактически мы даже на 20% снизили тариф для украинских потребителей. А это и промышленность, и население. По нашим расчетам промышленность сэкономит около 33 млрд грн, а население около 15 млрд грн сэкономит за счет снижения тарифов”, — сказал Макогон.

По его словам, тариф на импорт из Европы снизился с 16 долларов, который планировался, до 4,45 долларов.

“Мы видим, что по всем направлениям тарифная загруженность уменьшается от 2 до 4 раз, что позволит нашей экономике стать более конкурентной, у предприятий появятся дополнительные средства для инвестирования в собственное производство, для повышения зарплат. Тоже хотел отметить, что фактически суммарный доход, планирует получить оператор эти 5 лет, составляет около 115 млрд грн”, — подытожил Макогон.

Как сообщал УНН ранее, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт о транзите газа.

Позже, к концу 2019 году новый украинский оператор ГТС подписал соглашения со всеми смежными операторами, а именно — Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Так была создана основания для старта работы Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС с РФ в европейские страны с 1 января 2020 года.

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