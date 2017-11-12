Маккейн розкритикував "довірливість" Трампа

11 листопада Трамп заявив, що вірить російському лідерові, який заперечує втручання Росії у вибори в США.

"Немає ніякого "Америка перш за все", коли мова йде про те, що ти довіряєш полковнику КДБ, а не американському розвідувального співтовариству. Немає ніякого "принципового реалізму" у співпраці з Росією, щоб підтримувати смертоносний режим Асада, який залишається найбільшою перешкодою до політичного рішення ... в Сирії", - написав сенатор.

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За словами Маккейна, Путіну "не близькі інтереси Америки".

"Вірити в зворотнє не тільки наївно, але це також ставить під ризик національну безпеку", - резюмував він.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів, повідомив про плани провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.