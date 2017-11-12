Маккейн раскритиковал "доверчивость" Трампа

11 ноября Трамп заявил, что верит российскому лидеру, который отрицает вмешательство России в выборы в США.

"Нет никакого "Америка прежде всего", когда речь идет о том, что ты доверяешь полковник КГБ, а не американскому разведывательному сообществу. Нет никакого "принципиального реализма" в сотрудничестве с Россией, чтобы поддерживать смертоносный режим Асада, который остается самым большим препятствием к политическому решению ... в Сирии ", - написал сенатор.

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По словам Маккейна, Путину "не близки интересы Америки".

"Верить в обратное не только наивно, но это также ставит под угрозу национальную безопасность", - резюмировал он.

Напомним, Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, п овидомив о планах провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.