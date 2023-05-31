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Махінації з паливом на "Укрспирті" на 55 млн гривень: викрито 7 осіб

Махінації з паливом на "Укрспирті" на 55 млн гривень: викрито 7 осіб

Київ • УНН

 • 331447 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Правоохоронці викрили схему продажу котельного коксохімічного палива на ДП "Укрспирт" за завищеними цінами. Як повідомили у НАБУ, держпідприємству завдано збитків на суму понад 55 млн грн, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці викрили схему реалізації на ДП "Укрспирт" котельного коксохімічного палива за завищеними цінами. За даними слідства, у 2017-2020 роки ДП "Укрспирт" оголосило тендери на закупівлю такого палива. В них перемогли заздалегідь визначені приватні компанії. Вони поставили понад 20 тис. тонн палива за цінами, вищими від ринкових. Для створення видимості прозорості аукціону, підприємці забезпечили участь технічних учасників.

За даними НАБУ, державному підприємству "Укрспирт" завдано збитків на суму понад 55 млн грн.

Додамо

"30 травня сімом особам, причетним до схеми, повідомили про підозру. З них троє на момент скоєння злочину працювали на керівних посадах у ДП "Укрспирт", - додали у НАБУ.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Двох осіб (колишнього начальника управління ДП та одного з фактичних бенефіціарів групи підприємств) затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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