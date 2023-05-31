Махінації з паливом на "Укрспирті" на 55 млн гривень: викрито 7 осіб

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Правоохоронці викрили схему реалізації на ДП "Укрспирт" котельного коксохімічного палива за завищеними цінами. За даними слідства, у 2017-2020 роки ДП "Укрспирт" оголосило тендери на закупівлю такого палива. В них перемогли заздалегідь визначені приватні компанії. Вони поставили понад 20 тис. тонн палива за цінами, вищими від ринкових. Для створення видимості прозорості аукціону, підприємці забезпечили участь технічних учасників.

За даними НАБУ, державному підприємству "Укрспирт" завдано збитків на суму понад 55 млн грн.

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"30 травня сімом особам, причетним до схеми, повідомили про підозру. З них троє на момент скоєння злочину працювали на керівних посадах у ДП "Укрспирт", - додали у НАБУ.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Двох осіб (колишнього начальника управління ДП та одного з фактичних бенефіціарів групи підприємств) затримали в порядку ст. 208 КПК України.