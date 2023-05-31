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Махинации с топливом на "Укрспирте" на 55 млн гривен: разоблачили 7 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Правоохранители разоблачили схему продажи котельного коксохимического топлива на ГП "Укрспирт" по завышенным ценам. Как сообщили в НАБУ, госпредприятию нанесен ущерб на сумму более 55 млн грн, передает УНН.

Детали

Правоохранители разоблачили схему реализации на ГП "Укрспирт" котельного коксохимического топлива по завышенным ценам. По данным следствия, в 2017-2020 годы ГП "Укрспирт" объявило тендеры на закупку такого топлива. В них победили заранее определенные частные компании. Они поставили более 20 тыс. тонн топлива по ценам выше рыночных. Для создания видимости прозрачности аукциона, предприниматели обеспечили участие технических участников.

По данным НАБУ, государственному предприятию "Укрспирт" нанесен ущерб на сумму более 55 млн грн.

Добавим

"30 мая семерым лицам, причастным к схеме, сообщили о подозрении. Из них трое на момент совершения преступления работали на руководящих должностях в ГП "Укрспирт", - добавили в НАБУ.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Двух человек (бывшего начальника управления ГП и одного из фактических бенефициаров группы предприятий) задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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