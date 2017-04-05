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Македонія звинуватила Албанію у втручанні у свої внутрішні справи

Македонія звинуватила Албанію у втручанні у свої внутрішні справи

Київ • УНН

 • 10183 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Македонія звинуватила сусідню Албанію у “відкритому втручанні” у свої внутрішні справи, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

На думку македонського керівництва, Тирана використовує з метою втручання албанську етнічну меншину, яка мешкає в охопленій політичною кризою Македонії.

Для висловлення протесту проти такої політики посла Албанії Фатоса Реку викликали в понеділок до македонського МЗС, в заяві якого вказано, що Албанія намагалася “змінити конституційний лад Македонії”. Посла застерегли від “серйозної провокації у добросусідських відносинах”, які офіційний Скоп’є “прагне зміцнювати”.

 

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