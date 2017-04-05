Македония обвинила Албанию во вмешательстве в свои внутренние дела
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Македония обвинила соседнюю Албанию в “открытом вмешательстве” в свои внутренние дела, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По мнению македонского руководства, Тирана использует с целью вмешательства албанское этническое меньшинство, проживающее в охваченной политическим кризисом Македонии.
Для выражения протеста против такой политики посла Албании Фатос Реку вызвали в понедельник в македонское МИД, в заявлении которого указано, что Албания пыталась “изменить конституционный строй Македонии”. Посла предостерегли от “серьезной провокации в добрососедских отношениях”, которые официальный Скопье “стремится укреплять”.