МАК сформував комісію з розслідування катастрофи Boeing 747 в Киргизстані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Міждержавний авіаційний комітет сформував комісію з розслідування причин аварії вантажного літака Boeing 747 в Киргизстані, фахівці комітету вилетять в понеділок в Бішкек. Про це з посиланням на представника МАК повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Вилітаємо сьогодні протягом дня. Комісію (з розслідування причин катастрофи - ред.) сформували", - повідомив представник МАК.
Літак, що належить турецькій компанії, при заході на посадку впав на дачне селище. У результаті загинули понад 30 людей.