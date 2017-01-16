МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы Boeing 747 в Кыргызстане
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию причин аварии грузового самолета Boeing 747 в Кыргызстане, специалисты комитета вылетят в понедельник в Бишкек. Об этом со ссылкой на представителя МАК сообщает РИА Новости, передает УНН.
"Вылетаем сегодня в течение дня. Комиссию (по расследованию причин катастрофы - ред.) сформировали", - сообщил представитель МАК.
Самолет, принадлежащий турецкой компании, при заходе на посадку упал на дачный поселок. В результате погибли более 30 человек .