Майже півтори тисячі родин отримали психоемоційну підтримку на проєкті "Відновись" Фонду Вадима Столара

Благодійний фонд Вадима Столара провів сьомий етап проєкту "Відновись", який пройшов у готелі VitaPark Карпати у селищі Жденієво Закарпатської області. Тут його учасники змогли емоційно перезавантажитися та налаштуватися на позитивні зміни у безпечному та комфортному місці, пише УНН.

"Уже всьоме наш Фонд у межах проєкту "Відновись" надає психологічну підтримку родинам, які втратили батька або залишились без житла через воєнні дії. За півтора року, що триває проєкт, нам вдалося допомогти майже півтори тисячі сімей. Це наш внесок у відновлення фізичного та ментального здоров'я мам та дітей, а отже – і у майбутнє України", – зазначив Вадим Столар, засновник Фонду.

Подробиці про те, як проходить психоемоційне відновлення в межах проєкту "Відновись", розкрила Наталія Приходько – волонтерка Фонду Вадима Столара.

"Ідея проєкту зародилася, коли ми, допомагаючи людям по всій країні, побачили й усвідомили, скільки співгромадян потребують емоційного відновлення. Тому ми з командою придумали та реалізували проєкт "Відновись". Його сутність – не просто відпочинок постраждалих від війни родин у безпечних та мальовничих місцях України, хоча це також важливо. З матусями та дітьми багато працюють спеціалісти: психологи, арттерапевти, аніматори. Адже насамперед ми прагнемо допомогти людям морально перезавантажитись, видихнути, набратися сил та укріпитися у прагненні рухатись далі", – розповіла Наталія Приходько.

У Фонді кажуть, що за півтора року, що триває проєкт "Відновись", у країні та суспільстві сталися зміни, на які необхідно реагувати.

"Зараз ми спостерігаємо, що українці сильніше втомлюються, емоційно вигорають, їм потрібно все більше сил, щоб жити повноцінним життям та впевнено почуватися у суспільстві. А нам треба докладати все більше зусиль, щоб допомагати їм у цьому. Сьомий етап "Відновись" був для нас досить складним і дав розуміння того, що і як треба змінити, аби наша підтримка була ще більш ефективною", – говориться у повідомленні Фонду.