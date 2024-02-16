Почти полторы тысячи семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара
Киев • УНН
Седьмой этап проекта "Відновись" Благотворительного фонда Вадима Столара прошел в одном из отелей Закарпатской области.
Благотворительный фонд Вадима Столара провел седьмой этап проекта "Відновись", который прошел в отеле VitaPark Карпаты в поселке Ждениево Закарпатской области. Здесь его участники смогли эмоционально перезагрузиться и настроиться на позитивные изменения в безопасном и комфортном месте, пишет УНН.
"Уже в седьмой раз наш Фонд в рамках проекта "Відновись" оказывает психологическую поддержку семьям, которые потеряли отца или остались без жилья из-за военных действий. За полтора года, что длится проект, нам удалось помочь почти 1,5 тысячи семей. Это наш вклад в восстановление физического и ментального здоровья мам и детей, а значит - и в будущее Украины", - отметил Вадим Столар, основатель Фонда.
Подробности о том, как проходит психоэмоциональное восстановление в рамках проекта "Відновись", раскрыла Наталья Приходько - волонтер Фонда Вадима Столара.
"Идея проекта зародилась, когда мы, помогая людям по всей стране, увидели и осознали, сколько сограждан нуждаются в эмоциональном восстановлении. Поэтому мы с командой придумали и реализовали проект "Відновись". Его суть - не просто отдых пострадавших от войны семей в безопасных и живописных местах Украины, хотя это тоже важно. С мамами и детьми много работают специалисты: психологи, арт-терапевты, аниматоры. Ведь прежде всего мы стремимся помочь людям морально перезагрузиться, выдохнуть, набраться сил и укрепиться в стремлении двигаться дальше", - рассказала Наталья Приходько.
В Фонде говорят, что за полтора года, что длится проект "Відновись", в стране и обществе произошли изменения, на которые необходимо реагировать.
"Сейчас мы наблюдаем, что украинцы сильнее устают, эмоционально выгорают, им нужно все больше сил, чтобы жить полноценной жизнью и уверенно чувствовать себя в обществе. А нам надо прилагать все больше усилий, чтобы помогать им в этом. Седьмой этап "Відновись" был для нас достаточно сложным и дал понимание того, что и как надо изменить, чтобы наша поддержка была еще более эффективной", - говорится в сообщении Фонда.
Почти полторы тысячи семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара
Седьмой этап проекта "Відновись" Благотворительного фонда Вадима Столара прошел в одном из отелей Закарпатской области.
"Суверенный интерес США": вице-премьер уверена, что пакет помощи Украине выдержит борьбу в Конгрессе
Вице-премьер-министр Украины выразила уверенность, что американская помощь Украине продолжится, поскольку поддержка демократии во всем мире соответствует суверенным интересам Америки, хотя финансирование и сталкивается с политической борьбой.
У границы с Норвегией российских детей учат стрелять - СМИ
российских детей вблизи норвежской границы обучают военным навыкам, таким как стрельба из штурмовых винтовок и изготовление камуфляжа.
НАТО рассматривает возможность развертывания сил Альянса по всей Европе - СМИ
НАТО разрабатывает планы развертывания вооруженных сил Альянса по всей Европе в ответ на интенсификацию оборонной промышленности и наращивание военного потенциала россии за последний год.
Украина вернула тела еще 58 погибших защитников
Тела еще 58 украинских солдат, погибших в войне с россией, были возвращены в Украину благодаря сотрудничеству украинских властей и Международного Красного Креста.
Харьковский педуниверситет им. Сковороды не будут объединять с Харьковским университетом им. Каразина - Лисовой
Министр образования Украины объявил, что Харьковский педагогический университет им. Сковороды останется независимым и не будет объединен с Харьковским национальным университетом им.
Индия возобновила закупку российской нефти после двухмесячного перерыва - Reuters
Индия возобновила импорт российской нефти сорта Sokol в феврале после двухмесячного перерыва, причем по меньшей мере два нефтеперерабатывающих завода получили поставки, согласно данным отслеживания судов и торговых источников.
В Киеве произошло ДТП на Кольцевой дороге: движение транспорта затруднено
Дорожно-транспортное происшествие на Кольцевой дороге Киева вызвало частичное затруднение движения транспорта.
Благодаря хранению газа в Украине трейдеры из ЕС сэкономили более 300 миллионов долларов - Economist
Европейские трейдеры направили 3 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища Украины, благодаря чему им удалось сэкономить более 300 миллионов долларов.
На Ивано-Франковщине нетрезвый водитель наехал на велосипедистку: женщина погибла
Пьяный водитель сбил насмерть 63-летнюю велосипедистку в селе Хутор-Будилов Ивано-Франковской области, Украина.