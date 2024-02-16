Почти полторы тысячи семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара провел седьмой этап проекта "Відновись", который прошел в отеле VitaPark Карпаты в поселке Ждениево Закарпатской области. Здесь его участники смогли эмоционально перезагрузиться и настроиться на позитивные изменения в безопасном и комфортном месте, пишет УНН.

"Уже в седьмой раз наш Фонд в рамках проекта "Відновись" оказывает психологическую поддержку семьям, которые потеряли отца или остались без жилья из-за военных действий. За полтора года, что длится проект, нам удалось помочь почти 1,5 тысячи семей. Это наш вклад в восстановление физического и ментального здоровья мам и детей, а значит - и в будущее Украины", - отметил Вадим Столар, основатель Фонда.

Подробности о том, как проходит психоэмоциональное восстановление в рамках проекта "Відновись", раскрыла Наталья Приходько - волонтер Фонда Вадима Столара.

"Идея проекта зародилась, когда мы, помогая людям по всей стране, увидели и осознали, сколько сограждан нуждаются в эмоциональном восстановлении. Поэтому мы с командой придумали и реализовали проект "Відновись". Его суть - не просто отдых пострадавших от войны семей в безопасных и живописных местах Украины, хотя это тоже важно. С мамами и детьми много работают специалисты: психологи, арт-терапевты, аниматоры. Ведь прежде всего мы стремимся помочь людям морально перезагрузиться, выдохнуть, набраться сил и укрепиться в стремлении двигаться дальше", - рассказала Наталья Приходько.

В Фонде говорят, что за полтора года, что длится проект "Відновись", в стране и обществе произошли изменения, на которые необходимо реагировать.

"Сейчас мы наблюдаем, что украинцы сильнее устают, эмоционально выгорают, им нужно все больше сил, чтобы жить полноценной жизнью и уверенно чувствовать себя в обществе. А нам надо прилагать все больше усилий, чтобы помогать им в этом. Седьмой этап "Відновись" был для нас достаточно сложным и дал понимание того, что и как надо изменить, чтобы наша поддержка была еще более эффективной", - говорится в сообщении Фонда.