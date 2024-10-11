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Майже 2 тисячі росіян з початку вторгнення рф в Україну отримали польські візи без будь-яких законних підстав

Київ • УНН

 • 12915 перегляди

Понад 1800 росіян в'їхали до Польщі за візами, виданими без законних підстав з початку вторгнення рф в Україну. Глава NIK Маріан Банас виявив корумпований механізм видачі віз у МЗС Польщі.

Понад 1800 росіян в'їхали до Польщі за візами, виданими "без будь-яких законних підстав" за 22 місяці з початку повномаштабного вторгнення рф в Україну. Про це заявив глава Вищого контрольного управління Польщі (NIK) Маріан Банас, пише Politico, передає УНН.

Деталі

Відомство в четвер опублікувало свої висновки про діяльність міністерства закордонних справ Польщі в період із 2018 до 2024 року під час правління попередньої ультраправої націоналістичної партії "Право і справедливість" (PiS), зазначивши низку порушень.

Принаймні з листопада 2022 року по травень 2023 року в Міністерстві закордонних справ існував непрозорий і корумпований механізм впливу на певних польських консулів з метою прискорення обробки візових заяв. Це включає видачу віз без особистої явки заявників

- заявив глава NIK Маріан Банас.

Він також піддав сумніву програму попереднього варшавського уряду "Польща. Ділова гавань", яка заохочувала фахівців і компанії переїжджати до Польщі, але була скасована новим прозахідним урядом прем'єр-міністра Дональда Туска на початку цього року. Банас стверджує, що візи, видані в рамках цієї програми, не мали "жодної правової основи".

Це був найпростіший, найшвидший і найдешевший спосіб в'їзду на територію Польщі та ЄС, яким скористалося понад 1800 громадян російської федерації в період із 1 березня 2022 року до 31 грудня 2023 року

- ідеться у звіті NIK.

Польський лідер Туск назвав висновки доповіді "руйнівними". "Після нападу на Україну майже 2 000 росіян отримали польські візи, часто в порушення закону і всупереч санкціям", - сказав прем'єр-міністр.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський також висловив жаль з приводу отриманих результатів: "Ми підтверджуємо, що на польських консулів чинився скандальний, неправомірний тиск", - сказав він.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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