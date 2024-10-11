Майже 2 тисячі росіян з початку вторгнення рф в Україну отримали польські візи без будь-яких законних підстав

Понад 1800 росіян в'їхали до Польщі за візами, виданими "без будь-яких законних підстав" за 22 місяці з початку повномаштабного вторгнення рф в Україну. Про це заявив глава Вищого контрольного управління Польщі (NIK) Маріан Банас, пише Politico, передає УНН.

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Відомство в четвер опублікувало свої висновки про діяльність міністерства закордонних справ Польщі в період із 2018 до 2024 року під час правління попередньої ультраправої націоналістичної партії "Право і справедливість" (PiS), зазначивши низку порушень.

Принаймні з листопада 2022 року по травень 2023 року в Міністерстві закордонних справ існував непрозорий і корумпований механізм впливу на певних польських консулів з метою прискорення обробки візових заяв. Це включає видачу віз без особистої явки заявників