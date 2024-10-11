Почти 2 тысячи россиян с начала вторжения рф в Украину получили польские визы без каких-либо законных оснований

Более 1800 россиян въехали в Польшу по визам, выданным «без каких-либо законных оснований» за 22 месяца с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом заявил глава Высшего контрольного управления Польши (NIK) Мариан Банас, пишет Politico, передает УНН.

Детали

Ведомство в четверг опубликовало свои выводы о деятельности министерства иностранных дел Польши в период с 2018 по 2024 год во время правления предыдущей ультраправой националистической партии «Право и справедливость» (PiS), отметив ряд нарушений.

По крайней мере с ноября 2022 года по май 2023 года в Министерстве иностранных дел существовал непрозрачный и коррумпированный механизм влияния на определенных польских консулов с целью ускорения обработки визовых заявлений. Это включает выдачу виз без личной явки заявителей

Он также подверг сомнению программу предыдущего варшавского правительства «Польша. Деловая гавань», которая поощряла специалистов и компании переезжать в Польшу, но была отменена новым прозападным правительством премьер-министра Дональда Туска в начале этого года. Банас утверждает, что визы, выданные в рамках этой программы, не имели «никакой правовой основы».

Это был самый простой, быстрый и дешевый способ въезда на территорию Польши и ЕС, которым воспользовалось более 1800 граждан российской федерации в период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года