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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти 2 тысячи россиян с начала вторжения рф в Украину получили польские визы без каких-либо законных оснований

Почти 2 тысячи россиян с начала вторжения рф в Украину получили польские визы без каких-либо законных оснований

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 06:36  •  5825 просмотра

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Более 1800 россиян въехали в Польшу по визам, выданным без законных оснований с начала вторжения рф в Украину. Глава NIK Мариан Банас обнаружил коррумпированный механизм выдачи виз в МИД Польши.

Более 1800 россиян въехали в Польшу по визам, выданным «без каких-либо законных оснований» за 22 месяца с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом заявил глава Высшего контрольного управления Польши (NIK) Мариан Банас, пишет Politico, передает УНН.

Детали

Ведомство в четверг опубликовало свои выводы о деятельности министерства иностранных дел Польши в период с 2018 по 2024 год во время правления предыдущей ультраправой националистической партии «Право и справедливость» (PiS), отметив ряд нарушений.

По крайней мере с ноября 2022 года по май 2023 года в Министерстве иностранных дел существовал непрозрачный и коррумпированный механизм влияния на определенных польских консулов с целью ускорения обработки визовых заявлений. Это включает выдачу виз без личной явки заявителей

- заявил глава NIK Мариан Банас.

Он также подверг сомнению программу предыдущего варшавского правительства «Польша. Деловая гавань», которая поощряла специалистов и компании переезжать в Польшу, но была отменена новым прозападным правительством премьер-министра Дональда Туска в начале этого года. Банас утверждает, что визы, выданные в рамках этой программы, не имели «никакой правовой основы».

Это был самый простой, быстрый и дешевый способ въезда на территорию Польши и ЕС, которым воспользовалось более 1800 граждан российской федерации в период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года

- говорится в отчете NIK.

Польский лидер Туск назвал выводы доклада «разрушительными». «После нападения на Украину почти 2 000 россиян получили польские визы, часто в нарушение закона и вопреки санкциям», - сказал премьер-министр.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский также выразил сожаление по поводу полученных результатов: «Мы подтверждаем, что на польских консулов оказывалось скандальное, неправомерное давление», - сказал он.

В Люблине начался набор добровольцев в Украинский легион: что нужно знать3 октября 2024, 13:58 • 15045 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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