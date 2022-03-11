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МАГАТЕ: техобслуговування 1-го енергоблока на ЗАЕС скоротили до мінімального рівня

МАГАТЕ: техобслуговування 1-го енергоблока на ЗАЕС скоротили до мінімального рівня

Київ • УНН

 • 115971 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. На майданчик Запорізької АЕС не можуть доставити необхідне обладнання для планових ремонтних робіт, при цьому технічне обслуговування 1-го енергоблока скоротили до мінімально допустимого рівня. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Маріано Гроссі у щоденному звіті агентства, пише УНН.

Цитата

“На станції є ще одна проблема - наразі неможливо доставити на майданчик необхідні запчастини, обладнання та спеціалізований персонал для виконання планових ремонтних робіт, при цьому технічне обслуговування 1-го енергоблока було скорочено до мінімального рівня, що допускається правилами експлуатації станції”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Гроссі додав, що ситуація з електропостачанням майданчика Запорізької АЕС залишається такою, як повідомляли раніше. Дві з чотирьох ліній електропередачі пошкоджені, тому зараз працюють дві лінії, ще одна - в резерві.

Потреби АЕС, як повідомив український оператор, у зовнішньому електропостачанні можуть бути задоволені за наявності однієї лінії. Окрім того, у робочому стані перебувають дизель-генератори, які готові забезпечувати резервне живлення.

МАГАТЕ повідомляє, що продовжить діалог з українським урядом щодо систем радіаційного моніторингу в Україні.

Нагадаємо

10 березня МАГАТЕ втратило контроль над ядерним матеріалом на ЧАЕС та ЗАЕС. Інформація зі станцій перестала надходити.

Українські Національні Новини

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