МАГАТЭ: техобслуживание 1-го энергоблока на ЗАЭС сократили до минимального уровня

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Киев • УНН

 • 115968 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. На площадку Запорожской АЭС не могут доставить необходимое оборудование для плановых ремонтных работ, при этом техническое обслуживание 1-го энергоблока сократили до минимально допустимого уровня. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси в ежедневном отчете агентства, пишет УНН.

Цитата

“На станции есть еще одна проблема - пока невозможно доставить на площадку необходимые запчасти, оборудование и специализированный персонал для выполнения плановых ремонтных работ, при этом техническое обслуживание 1-го энергоблока было сокращено до минимального уровня, что допускается правилами эксплуатации станции”, - говорится в сообщении.

Детали

Гросси добавил, что ситуация с электроснабжением площадки Запорожской АЭС остается такой, как сообщали ранее. Две из четырех линий электропередачи повреждены, поэтому сейчас работают две линии, еще одна - в резерве.

Нужды АЭС, как сообщил украинский оператор, во внешнем электроснабжении могут быть удовлетворены при наличии одной линии. Кроме того, в рабочем состоянии находятся дизель-генераторы, которые готовы обеспечивать резервное питание.

МАГАТЭ сообщает, что продолжит диалог с украинским правительством относительно систем радиационного мониторинга в Украине.

Напомним

10 марта МАГАТЭ потеряло контроль над ядерным материалом на ЧАЭС и ЗАЭС. Информация со станций перестала поступать.

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