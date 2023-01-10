МАГАТЕ проінспектувало РАЕС на відсутність незаявлених ядерних матеріалів, зауважень немає - регулятор
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Рівненській АЕС провело інспекцію Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на відсутність незаявлених ядерних матеріалів - зауважень немає, повідомило Держатомрегулювання у вівторок, 10 січня, у Telegram, пише УНН.
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"7 січня 2023 року на ВП "Рівненська АЕС" було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - вказали у регуляторі.
Деталі
Перевірку, як вказано, здійснено інспекторами МАГАТЕ за участі інспектора Держатомрегулювання.
"Мета інспекції – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Зауважень з боку інспекторів немає", - наголосили у Держатомрегулюванні.
Доповнення
МАГАТЕ найближчим часом розгорне моніторингові місії на всіх АЕС України.