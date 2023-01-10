МАГАТЭ проинспектировало РАЭС на отсутствие незаявленных ядерных материалов, замечаний нет - регулятор
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. На Ровенской АЭС провело инспекцию Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на отсутствие незаявленных ядерных материалов – замечаний нет, сообщило Госатомрегулирование во вторник, 10 января, в Telegram, пишет УНН.
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"7 января 2023 года на ОП "Ровенская АЭС" была успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - указали в регуляторе.
Детали
Проверка, как указано, осуществлена инспекторами МАГАТЭ при участии инспектора Госатомрегулирования.
"Цель инспекции – проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов. Замечаний со стороны инспекторов нет", - подчеркнули в Госатомрегулировании.
Дополнение
МАГАТЭ в ближайшее время развернет мониторинговые миссии на всех АЭС Украины.