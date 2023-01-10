МАГАТЭ проинспектировало РАЭС на отсутствие незаявленных ядерных материалов, замечаний нет - регулятор

Цитата

"7 января 2023 года на ОП "Ровенская АЭС" была успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - указали в регуляторе.

Детали

Проверка, как указано, осуществлена инспекторами МАГАТЭ при участии инспектора Госатомрегулирования.

"Цель инспекции – проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов. Замечаний со стороны инспекторов нет", - подчеркнули в Госатомрегулировании.

Дополнение

МАГАТЭ в ближайшее время развернет мониторинговые миссии на всех АЭС Украины.