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МАГАТЕ повідомило про 2 інциденти на Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС

Київ • УНН

 • 461761 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Протягом останніх двох тижнів група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувала два інциденти на Південноукраїнській (ПАЕС) та Хмельницькій АЕС. Про це інформує УНН, посилаючись на останній звіт МАГАТЕ.

МАГАТЕ повідомило про 2 інциденти на Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС

Деталі

Група експертів МАГАТЕ повідомила, що 22 травня на Південноукраїнській АЕС (ПАЕС) аварійно зупинився реактор. За їх інформацією, станом на 2 червня реактор повернувся до роботи на повну потужність.

Водночас 23 травня генеральний директор ПАЕС Ігор Полович, доповідаючи про ситуацію на станції, заявив, що південноукраїнський енергокомплекс "працює в штатному режимі, порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС на прилеглій території відсутні".

Також, згідно з повідомленням МАГАТЕ, цього тижня було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату над Хмельницькою АЕС.

"Окремо Україна повідомила МАГАТЕ, що 29 травня біля Хмельницької АЕС був виявлений безпілотний літальний апарат (БпЛА), заявивши, що він становив "загрозу ядерній безпеці" з повітря", - йдеться в заяві.

Відповідного повідомлення від Міністерства енергетики України та НАЕК "Енергоатом" не було оприлюднено.

Нагадаємо

МАГАТЕ 16 травня провело в Інституті ядерних досліджень НАН України неоголошену інспекцію на наявність незаявлених ядерних матеріалів.

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