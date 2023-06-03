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МАГАТЭ сообщило о 2 инцидентах на Хмельницкой и Южноукраинской АЭС

Киев • УНН

 • 461761 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В течение последних двух недель группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала два инцидента на Южно-Украинской (ПАЭС) и Хмельницкой АЭС. Об этом информирует УНН, ссылаясь на последний отчет МАГАТЭ.

МАГАТЭ сообщило о 2 инцидентах на Хмельницкой и Южноукраинской АЭС

Детали

Группа экспертов МАГАТЭ сообщила, что 22 мая на Южно-Украинской АЭС (ПАЭС) аварийно остановился реактор. По их информации, по состоянию на 2 июня реактор вернулся к работе на полную мощность.

В то же время 23 мая генеральный директор ПАЭС Игорь Полович, докладывая о ситуации на станции, заявил, что южноукраинский энергокомплекс "работает в штатном режиме, нарушения требований радиационной безопасности на промышленной площадке АЭС и прилегающей территории отсутствуют".

Также, согласно сообщению МАГАТЭ, на этой неделе был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата над Хмельницкой АЭС.

"Отдельно Украина сообщила МАГАТЭ, что 29 мая возле Хмельницкой АЭС был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявив, что он представлял "угрозу ядерной безопасности" с воздуха", - говорится в заявлении.

Соответствующее сообщение от Министерства энергетики Украины и НАЭК "Энергоатом" не было обнародовано.

Напомним

МАГАТЭ 16 мая провело в Институте ядерных исследований НАН Украины необъявленную инспекцию на наличие незаявленных ядерных материалов.

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