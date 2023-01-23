“Мадяр” розповів, з кого складаються та як поводяться підрозділи “вагнера” під Соледаром
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. З кожної сотні “вагнерівців”, які воюють в районі Соледару, десь 75 осіб — зеки. Про це у коментарі УНН розповів Роберт Бровді, командир підрозділу аерозвідки ЗСУ, (позивний “Мадяр”).
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Як пояснив Бровді, наразі на відрізку його перебування, фактично бої ведуться тільки з “вагнерівцями”, яким російська армія не надає вогневу підтримку та не надсилає поповнення.
За словами “Мадяра”, інформація отримана від полонених, показує, що лише 25% тих, хто наразі воює в рядах пвк “вагнер” в районі Соледару, є звичайними контрактниками. Більшість становлять звільнені ув’язнені.
“Зеки в свою чергу діляться на дві групи: ті, котрі були в першій хвилі звільнені і ті, котрі от буквально — десятиденники-двадцятиденники, тобто це вже компенсація втрат і нарощування особового складу. Тобто, чисто математично, на кожну сотню „вагнерівців“ 75 „хробаків“ — це зеки. Досвідчені, більш досвідчені і взагалі стерильні”, — пояснив військовий.
Наразі вони діють невеликими агресивними групами, які втім непогано озброєні “стрілкотнею”. Ці штурмові групи, зазвичай, формуються з 9 осіб та не мають командира, адже офіцерів на таку кількість груп не набереться.
“Є якийсь старший. І от вони тими дев’ятками своїми пхнуть одночасно з різних напрямків, безупинно і без права на поворот”, — пояснив “Мадяр”.
Окупанти займають певну позицію, окопуються, а далі мають нарощуватися і розгортатися сили за ними.
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