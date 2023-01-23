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"Мадьяр" рассказал, из кого состоят и как ведут себя подразделения "вагнера" под Соледаром

Киев • УНН

 • 27046974 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Из каждой сотни “вагнеровцев”, которые воюют в районе Соледара, где-то 75 человек — зеки. Об этом в комментарии УНН рассказал Роберт Бровди, командир подразделения аэросведки ВСУ, (позывной “Мадьяр”).

"Мадьяр" рассказал, из кого состоят и как ведут себя подразделения "вагнера" под Соледаром

Детали

Как объяснил Бровди, в настоящее время на отрезке его пребывания, фактически бои ведутся только с “вагнеровцами”, которым российская армия не оказывает огневую поддержку и не присылает пополнение.

По словам “Мадьяра”, информация, полученная от пленных, показывает, что только 25% тех, кто сейчас воюет в рядах чвк “вагнер” в районе Соледара, являются обычными контрактниками. Большинство составляют освобождённые заключённые.

“Зеки в свою очередь делятся на две группы: те, которые были в первой волне освобождены и те, которые вот буквально — десятидневники-двадцатидневники, то есть это уже компенсация потерь и наращивание личного состава. То есть, чисто математически, на каждую сотню „вагнеровцев“ 75 „червей“ — это зэки. Опытные, более опытные и вообще стерильные”, — объяснил военный.

Сейчас они действуют небольшими агрессивными группами, которые впрочем неплохо вооружены “стрелкотней”. Эти штурмовые группы, как правило, формируются из 9 человек и не имеют командира, ведь офицеров на такое количество групп не наберётся.

Есть какой-то старший. И вот они теми девятками своими прут одновременно с разных направлений, безостановочно и без права на поворот”, — объяснил “Мадьяр”.

Оккупанты занимают определённую позицию, окапываются, а дальше должны наращиваться и разворачиваться силы за ними.

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