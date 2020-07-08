Мадуро вирішив оновити командувачів основних видів військ Венесуели

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив у вівторок про призначення нових керівників сухопутних військ, військово-морських і військово-повітряних сил, пише УНН.

“Домінго Ернандес Ларес призначений новим командувачем сухопутними військами, Вільям Серантес Пінто — новим командувачем Боліваріанських ВМС, Хосе Рафаель Сільва Апонте — новим главою Боліваріанських ВВС”, — заявив Мадуро під час виступу в Каракасі, який транслювався по державному телебаченню.

Президент Венесуели додав, що Володимир Падріні Лопес продовжить виконувати обов’язки міністра оборони.

Раніше, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про замах на його життя в ході “спроби найманців і терористів з боку Колумбії вторгнутися” до Боліваріанської Республіки.

Морське вторгнення до Венесуели відбулося у неділю, 3 травня. Колумбійські найманці спробували проникнути в країну на швидкохідних катерах з боку штату Ла-Гуайра. Вони мали намір здійснити державний переворот, проте вторгнення запобігли. Про це повідомив глава МВС Венесуели Нестор Реверол.

Виступ Мадуро (перегляд при переході на Twitter — ред.):

#EnVivo | Acto de Graduación de nuestra juventud militar y pase a Reserva Activa de las promociones de 1987. https://t.co/lHUdLFmFca

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 7, 2020

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