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Мадуро заявив, що на нього намагалися здійснити замах у ході морського вторгнення до Венесуели напередодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про замах на його життя в ході “спроби найманців і терористів з боку Колумбії вторгнутися” до Боліваріанської Республіки, передає УНН з посиланням на агентство Reuters і місцеві ЗМІ.

Мадуро заявив, що на нього намагалися здійснити замах у ході морського вторгнення до Венесуели напередодні

“У нас є докази і свідчення чиновника США... який вчора продемонстрував контракти, підписані опозицією Венесуели, щоб підготувати загін найманців і терористів для атаки на Венесуелу і спроби вбити мене. Центральна мета була — вбити президента Венесуели. Це терористична атака під час пандемії”, — сказав Мадуро.

Морське вторгнення до Венесуели відбулося в неділю, 3 травня. Колумбійські найманці спробували проникнути в країну на швидкохідних катерах з боку штату Ла-Гуайра. Вони мали намір здійснити державний переворот, проте вторгненню запобігли. Про це повідомив глава МВС Венесуели Нестор Реверол.

“Група терористичних найманців з Колумбії намагалася здійснити вторгнення з моря, щоб вчинити терористичні акти в країні, убивши лідерів революційного уряду”, — сказав глава МВС країни.

Голова Національної конституційної асамблеї Венесуели Діосдадо Кабельо уточнив, що вісім нападників убито, двоє затримані. За його словами, один з найманців був агентом Управління по боротьбі з наркотиками США.

Мадуро стверджує, що вторгнення відбулося при фінансуванні і підтримці урядів США і Колумбії. МЗС Колумбії свою причетність до події відкинув.

Міністр оборони Володимир Падріні додав, що один з швидкісних човнів затонув.

МЗС Колумбії назвав заяву уряду Мадуро про вторгнення “необґрунтованим”. Дипломати сусідньої країни вважають, що влада Венесуели намагається таким чином відволікти увагу від “справжніх проблем, з якими живе венесуельський народ”.

Додамо, раніше Мадуро наказав мобілізувати артилерію Венесуели “для захисту країни”.

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