Мадуро заявив, що на нього намагалися здійснити замах у ході морського вторгнення до Венесуели напередодні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про замах на його життя в ході “спроби найманців і терористів з боку Колумбії вторгнутися” до Боліваріанської Республіки, передає УНН з посиланням на агентство Reuters і місцеві ЗМІ.
“У нас є докази і свідчення чиновника США... який вчора продемонстрував контракти, підписані опозицією Венесуели, щоб підготувати загін найманців і терористів для атаки на Венесуелу і спроби вбити мене. Центральна мета була — вбити президента Венесуели. Це терористична атака під час пандемії”, — сказав Мадуро.
Морське вторгнення до Венесуели відбулося в неділю, 3 травня. Колумбійські найманці спробували проникнути в країну на швидкохідних катерах з боку штату Ла-Гуайра. Вони мали намір здійснити державний переворот, проте вторгненню запобігли. Про це повідомив глава МВС Венесуели Нестор Реверол.
“Група терористичних найманців з Колумбії намагалася здійснити вторгнення з моря, щоб вчинити терористичні акти в країні, убивши лідерів революційного уряду”, — сказав глава МВС країни.
Голова Національної конституційної асамблеї Венесуели Діосдадо Кабельо уточнив, що вісім нападників убито, двоє затримані. За його словами, один з найманців був агентом Управління по боротьбі з наркотиками США.
Мадуро стверджує, що вторгнення відбулося при фінансуванні і підтримці урядів США і Колумбії. МЗС Колумбії свою причетність до події відкинув.
Міністр оборони Володимир Падріні додав, що один з швидкісних човнів затонув.
МЗС Колумбії назвав заяву уряду Мадуро про вторгнення “необґрунтованим”. Дипломати сусідньої країни вважають, що влада Венесуели намагається таким чином відволікти увагу від “справжніх проблем, з якими живе венесуельський народ”.
Додамо, раніше Мадуро наказав мобілізувати артилерію Венесуели “для захисту країни”.