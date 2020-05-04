Мадуро заявил, что на него пытались совершить покушение во время морского вторжения в Венесуэлу накануне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о покушении на его жизнь в ходе “попытки наемников и террористов со стороны Колумбии вторгнуться” в Боливарианскую Республику, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters и местные СМИ.
“У нас есть доказательства и показания чиновника США... который вчера продемонстрировал контракты, подписанные оппозицией Венесуэлы, чтобы подготовить отряд наемников и террористов для атаки на Венесуэлу и попытки убить меня. Центральная цель была — убить президента Венесуэлы. Это террористическая атака во время пандемии”, — сказал Мадуро.
Морское вторжение в Венесуэлу произошло в воскресенье, 3 мая. Колумбийские наемники попытались проникнуть в страну на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Они намеревались осуществить государственный переворот, однако вторжение предотвратили. Об этом сообщил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.
“Группа террористических наемников из Колумбии пыталась осуществить вторжение с моря, чтобы совершить террористические акты в стране, убив лидеров революционного правительства”, — сказал глава МВД страны.
Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. По его словам, один из наемников был агентом Управления по борьбе с наркотиками США.
Мадуро утверждает, что вторжение состоялось при финансировании и поддержке правительств США и Колумбии. МИД Колумбии свою причастность к произошедшему отверг.
Министр обороны Владимир Падрино добавил, что одна из скоростных лодок затонула.
МИД Колумбии назвал заявление правительства Мадуро о вторжении “необоснованным”. Дипломаты соседней страны считают, что власть Венесуэлы пытается таким образом отвлечь внимание от “истинных проблем, с которыми живет венесуэльский народ”.
Добавим, ранее Мадуро приказал мобилизировать артилерию Венесуэлы “для защиты страны”.