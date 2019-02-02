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Мадуро під час мітингу оголосив ідею проведення нових парламентських виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив в суботу з ініціативою про проведення в країні дострокових парламентських виборів. Відповідну заяву він зробив, виступаючи на мітингу своїх прихильників у Каракасі, інформує УНН.

“Вони хочуть вибори? Ми проведемо парламентські вибори”, — сказав Мадуро, промова якого транслювалася в Twitter. Венесуельський лідер уточнив, що відповідна пропозиція зараз знаходиться на розгляді Конституційної асамблеї Венесуели. Потім до участі в його обговоренні буде запрошено населення країни.

Термін повноважень чинного парламенту — Національної асамблеї — закінчується на початку січня 2021 року. На даний момент абсолютна більшість мандатів в цьому законодавчому органі належить політичним противникам Мадуро. 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. У той же день тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав, ряд інших держав.

Як повідомляв УНН, МЗС Венесуели розкритикувало заяви віце-президента США.

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