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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78723 просмотра

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8 марта, 10:25 • 101727 просмотра

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Мадуро во время митинга объявил идею проведения новых парламентских выборов

Мадуро во время митинга объявил идею проведения новых парламентских выборов

Киев  •  УНН

 • 8760 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил в субботу с инициативой о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Соответствующее заявление он сделал, выступая на митинге своих сторонников в Каракасе, сообщает УНН.

“Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы”, — сказал Мадуро, речь которого транслировалась в Twitter. Венесуэльский лидер уточнил, что соответствующее предложение сейчас находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи Венесуэлы. Затем к участию в его обсуждении будет приглашено население страны.

Срок полномочий действующего парламента — Национальной ассамблеи — истекает в начале января 2021 года. В настоящий момент абсолютное большинство мандатов в этом законодательном органе принадлежит политическим противникам Мадуро. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств.

Как сообщал УНН, МИД Венесуэлы раскритиковало заявления вице-президента США.

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