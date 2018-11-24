Мадридський "Реал" зазнав розгромної поразки в іспанській Прімері

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Гранд європейського і світового футболу мадридський "Реал" продовжив нестабільні виступи в нинішній кампанії іспанської Прімери, передає кореспондент УНН.

У 13 турі внутрішнього чемпіонату "королівський клуб" відправився у гості до середняка ліги ФК "Ейбар".

Доволі швидкий гол (на 16 хвилині) оформили господарі. Після прострілу з лівого флангу та удару партнера з другого добивання м'яч у сітку вніс півзахисник Ескаланте. Після серії відеоповторів суддівська бригада зафіксувала взяття воріт.

По перерві у складі "ейбару" вже забивали нападники: обрізка біля власних воріт призвела до точного пострілу Енріча, а на 57 хвилині остаточні цифри встановив Кіке.

Таким чином, "галактікос" зазнали одного із найбільших програшів сезону (0:3) і з 20 очками наразі тільки 6-ті в турнірній таблиці.

Примітно, що "Ейбар" наблизився до "Реалу" і з 18 балами знаходяться на 7 місці.

Нагадаємо, українець Лунін успішно дебютував у Прімері.

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