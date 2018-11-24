Мадридський "Реал" зазнав розгромної поразки в іспанській Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Гранд європейського і світового футболу мадридський "Реал" продовжив нестабільні виступи в нинішній кампанії іспанської Прімери, передає кореспондент УНН.
У 13 турі внутрішнього чемпіонату "королівський клуб" відправився у гості до середняка ліги ФК "Ейбар".
Доволі швидкий гол (на 16 хвилині) оформили господарі. Після прострілу з лівого флангу та удару партнера з другого добивання м'яч у сітку вніс півзахисник Ескаланте. Після серії відеоповторів суддівська бригада зафіксувала взяття воріт.
По перерві у складі "ейбару" вже забивали нападники: обрізка біля власних воріт призвела до точного пострілу Енріча, а на 57 хвилині остаточні цифри встановив Кіке.
Таким чином, "галактікос" зазнали одного із найбільших програшів сезону (0:3) і з 20 очками наразі тільки 6-ті в турнірній таблиці.
Примітно, що "Ейбар" наблизився до "Реалу" і з 18 балами знаходяться на 7 місці.
Нагадаємо, українець Лунін успішно дебютував у Прімері.