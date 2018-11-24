Українець Лунін успішно дебютував у Прімері

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Стартовий матч 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу (Прімера) відбувся за участі голкіпера збірної України Андрія Луніна, повідомляє кореспондент УНН.

Лунін вперше в кар'єрі відіграв в чемпіонаті Іспанії. Наш страж воріт провів повний поєдинок у футболці "Леганесу", який приймав одного із лідерів ліги "Алавес".

Матч закінчився перемогою команди українського голкіпера з рахунком 1:0 завдяки голу Ен-Несірі.

Після 13-ти турів Ла-Ліги "Леганес" піднявся на 16 рядок - 13 очок. "Алавес" знаходиться на 4-му щаблі – 23.

Нагадаємо, воротар Лунін потрапив у стартовий склад збірної України на матч із Туреччиною.

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