Українець Лунін успішно дебютував у Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Стартовий матч 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу (Прімера) відбувся за участі голкіпера збірної України Андрія Луніна, повідомляє кореспондент УНН.
Лунін вперше в кар'єрі відіграв в чемпіонаті Іспанії. Наш страж воріт провів повний поєдинок у футболці "Леганесу", який приймав одного із лідерів ліги "Алавес".
Матч закінчився перемогою команди українського голкіпера з рахунком 1:0 завдяки голу Ен-Несірі.
Після 13-ти турів Ла-Ліги "Леганес" піднявся на 16 рядок - 13 очок. "Алавес" знаходиться на 4-му щаблі – 23.
Нагадаємо, воротар Лунін потрапив у стартовий склад збірної України на матч із Туреччиною.