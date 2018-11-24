Украинец Лунин успешно дебютировал в Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Стартовый матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу (Примера) состоялся при участии голкипера сборной Украины Андрея Лунина, сообщает корреспондент УНН.
Лунин впервые в карьере сыграл в чемпионате Испании. Наш страж ворот провел полный матч в футболке "Леганес", который принимал одного из лидеров лиги "Алавес".
Матч закончился победой команды украинского голкипера со счетом 1:0 благодаря голу Эн-Несири.
После 13-ти туров Ла-Лиги "Леганес" поднялся на 16 строчку - 13 очков. "Алавес" находится на 4-й ступени - 23.
Напомним, вратарь Лунин попал в стартовый состав сборной Украины на матч с Турцией.