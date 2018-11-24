Мадридский "Реал" потерпел разгромное поражение в испанской Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Гранд европейского и мирового футбола мадридский "Реал" продлил нестабильные выступления в нынешней кампании испанской Примеры, передает корреспондент УНН.
В 13 туре внутреннего чемпионата "королевский клуб" отправился в гости к середняку лиги ФК "Эйбар".
Довольно быстрый гол (на 16 минуте) оформили хозяева. После прострела с левого фланга и удара партнера с другой добивание мяча в сетку внес полузащитник Эскаланте. После серии видеоповторов судейская бригада зафиксировала взятие ворот.
После перерыва в составе "Эйбар" уже забивали нападающие: обрезка у своих ворот привела к точному выстрелу Енрича, а на 57 минуте окончательные цифры установил Кике.
Таким образом, "галактикос" получили одно из крупнейших проигрышей сезона (0:3) и с 20 очками пока только 6-е в турнирной таблице.
Примечательно, что "Эйбар" приблизился к "Реалу" и с 18 баллами находятся на 7 месте.
Напомним, украинец Лунин успешно дебютировал в Примере.