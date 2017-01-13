Мадридський "Реал" встановив рекорд Іспанії по кількості безпрограшних матчів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Гол Каріма Бензема у поєдинку 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти "Севільї" продовжив безпрограшну серію мадридського "Реала" до рекордних 40 зустрічей, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Без Кріштіану Роналду мадридці були на близькими до поразки, але гол К.Бензема в самій кінцівці продовжив їх безпрограшну серію до рекордних для іспанських клубів 40 зустрічей.
Перший матч "Реал" виграв з рахунком 3:0 і на повторну гру вийшов експериментальним складом. У підсумку на 77-й хвилині Вісенте Іборра зробив рахунок 3:1 на користь господарів, але пенальті Серхіо Рамоса і своєчасний гол К.Бензема забезпечили столичній команді продовження серії та виступу у Кубку Іспанії.
Нагадаємо, що володарем попереднього безпрограшного рекорду в Іспанії була "Барселона" минулорічного сезону – 39 матчів.
Як повідомляв УНН, "Барселона" перемогла "Атлетік" в матчі 1/8 Кубка Іспанії.