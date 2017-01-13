Мадридский "Реал" установил рекорд Испании по количеству беспроигрышных матчей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Гол Карима Бензема в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Севильи" продлил беспроигрышную серию мадридского "Реала" до рекордных 40 встреч, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Без Криштиану Роналду мадридцы были близки к поражению, но гол К.Бензема в самой концовке продолжил их беспроигрышную серию до рекордных для испанских клубов 40 встреч.
Первый матч "Реал" выиграл со счетом 3: 0 и на ответную игру вышел экспериментальным составом. В итоге на 77-й минуте Висенте Иборра сделал счет 3: 1 в пользу хозяев, но пенальти Серхио Рамоса и своевременный гол К.Бензема обеспечили столичной команде продолжение серии и выступление в Кубке Испании.
Напомним, что обладателем предыдущего беспроигрышного рекорда в Испании была "Барселона" прошлогоднего сезона - 39 матчей.
Как сообщал УНН, "Барселона" победила "Атлетик" в матче 1/8 Кубка Испании .