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Мадонна виступила на "Марші жінок", де вилаяла Д.Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Співачка Мадонна під час виступу на “Марші жінок” у Вашингтоні кілька разів нецензурно висловилася на адресу президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Звертаючись до присутніх на мітингу — близько 500 тис. чоловік — вона почала висловлювати зауваження, які були адресовані Д.Трампу. Вона заявила, що настав “новий вік тиранії, де в небезпеці знаходяться не тільки жінки, а й всі маргінали”.

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“Для наших недоброзичливців, які наполягають на тому, що цей марш ніколи і ні до чого не приведе. Пішли ви,” — сказала вона і повторила нецензурне слово ще раз.

Також вона додала, що “думала підірвати” Білий дім.

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Виступ транслювали телеканали C-SPAN, CNN та MSNBC. Проте, після слів Мадонни вони припинили трансляцію.

Нагадаємо, до двох мільйонів людей взяли участь в марші за права жінок після інавгурації Д.Трампа в різних містах країни.

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