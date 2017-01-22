Мадонна выступила на "Марше женщин", где обматерила Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Певица Мадонна во время выступления на "Марше женщин" в Вашингтоне несколько раз нецензурно высказалась в адрес президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Обращаясь к присутствующим на митинге - около 500 тыс. человек - она начала высказывать замечания, которые были адресованы Д.Трампу. Она заявила, что наступил "новый век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргиналы".
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"Для наших недоброжелателей, которые настаивают на том, что этот марш никогда и ни к чему не приведет. Пошли вы", - сказала она и повторила нецензурное слово еще раз.
Также она добавила, что "думала взорвать" Белый дом.
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Выступление транслировали телеканалы C-SPAN, CNN и MSNBC. Однако, после слов Мадонны они прекратили трансляцию.
Напомним, до двух миллионов человек приняли участие в марше за права женщин после инаугурации Д.Трампа в разных городах страны.