"Мадяр" оголосив 50-мільйонний збір на комплекси РЕР та ударні безпілотники

Командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр") оголосив збір на 50 млн грн для придбання 50 комплексів РЕР, засобів для евакуації для різних підрозділів ЗСУ, ударних безпілотників, передає УНН.

"Сума збору у нас необмежена, я мушу її обмежити лише поточними можливостями спільноти, котра зазвичай дивиться мої відео терпляче і добре, обмежити її у сумі 50 млн грн, хоча на сьогодні ми розписали понад 100 млн грн на потреби підрозділу, що стосується виключно високотехнологічного обладнання. Це є суворі, суворі засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, це є нові типи ударних бомберів, котрі я зазвичай називаю нічним доктором, за котрим стоїть високоефективна і дуже насичена цілями нічна робота, де треба працювати над збільшенням глибини, над захистом всіх систем управління керування, над збільшенням вантажопідйомності, і ми не зупиняючись постійно підхоплюємо і розширюємо лінійку тих засобів, на котрих ми до речі вчитимемо керувати і воювати велику кількість мобілізованих людей", - зазначив "Мадяр".

Реквізити зборів "Мадяра" можна отримати за посиланням:

За його словами, збір оголошено лише на дві категорії засобів, які в подальшому будуть передані в різні підрозділи ЗСУ, адже вони є дуже потрібними й не очікуючи доформування нового окремого підрозділу допоможуть військовим на лінії фронту. Зокрема, йдеться про 50 комплексів РЕР, на яких пройшли навчання вже понад 70 екіпажів, і які "Птахи Мадяра" забезпечують комплексами. Вони спроможні виявляти ворожі дрони fpv і надавати відповідну інформацію засобами радіоелектронної боротьби для їх знищення. "Це те, що ми показуємо на своєму прикладі, і тільки на околицях Кринків на сьогодні цифра виявлених дронів зведеною групою нашого підрозділу з морпіхами перевищила 1700 одиниць. Понад 1200-1300, не пам’ятаю, вже знищено. 76% ефективність цих засобів", - зазначив Мадяр.

Друга стаття видатків для різних підрозділів ЗСУ – евакуаційні возики. "Четверту тисячу возиків ми роздаємо, і зараз на них якийсь вірус пішов. Нарешті бригади здрозуміли, що в кожному відділенні має бути такий нескладний засіб доправлення боєприпасів до позицій та евакуації поранених і вибачте загиблих побратимів", - сказав Мадяр, додавши, що вже сформована велика черга із бригад.

За його словами, на тисячу возиків необхідно зібрати 4,6 млн грн, а на 50 комплексів РЕР - трохи більше 1,5 млн грн – і ці всі засоби роздадуть різним бригадам ЗСУ.

Всі інші кошти будуть направлені на термінове придбання засобів ударної аеродіяльності, основа серед - безпілотники коптерного, ротерного типу, ударні безпілотники крилатого типу, а також крилаті розвідники, асоби радіоелектронної боротьби та засоби радіоелектронної розвідки.

"Пʼятдесят мільйонів гривень – то є великі гроші. Ми збирали з вами втричі більше, колись ми збирали 164 млн грн, то було складно, але нам то вдалося. І зараз я прошу всіх долучитися, посильно поширенням інформації і своїми донатами, не залежно від того, на скільки тяжко зараз усім, і є розуміння, що кошти і можливості наразі обмежені. Але нам треба доукомплектовуватися тим, чим нас наразі немогтиме забезпечити держава", - сказав Мадяр.