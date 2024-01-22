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"Мадьяр" объявил 50-миллионный сбор на комплексы РЭР и ударные беспилотники

"Мадьяр" объявил 50-миллионный сбор на комплексы РЭР и ударные беспилотники

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 15:57  •  13167 просмотра

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Командующий аэроразведки Вооруженных Сил Украины объявил сбор средств в размере 50 миллионов гривен для закупки 50 систем радиоэлектронной разведки, эвакуационного оборудования и ударных беспилотников для различных подразделений ВСУ.

Командир подразделения аэроразведки ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадьяр") объявил сбор на 50 млн грн для приобретения 50 комплексов РЭР, средств для эвакуации для различных подразделений ВСУ, ударных беспилотников, передает УНН.

"Сумма сбора у нас неограниченная, я должен ее ограничить только текущими возможностями сообщества, которое обычно смотрит мои видео терпеливо и хорошо, ограничить ее в сумме 50 млн грн, хотя на сегодня мы расписали более 100 млн грн на нужды подразделения, что касается исключительно высокотехнологичного оборудования. Это суровые, суровые средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, это новые типы ударных бомбардировщиков, которые я обычно называю ночным доктором, за которым стоит высокоэффективная и очень насыщенная целями ночная работа, где надо работать над увеличением глубины, над защитой всех систем управления управления, над увеличением грузоподъемности, и мы не останавливаясь постоянно подхватываем и расширяем линейку тех средств, на которых мы кстати будем учить управлять и воевать большое количество мобилизованных людей", - отметил "Мадьяр".

Реквизиты собрания "Мадьяра" можно получить по ссылке: 

По его словам, сбор объявлен только на две категории средств, которые в дальнейшем будут переданы в различные подразделения ВСУ, ведь они очень нужны и не дожидаясь доформирования нового отдельного подразделения помогут военным на линии фронта. В частности, речь идет о 50 комплексах РЭР, на которых прошли обучение уже более 70 экипажей, и которые "Птицы Мадьяра"  обеспечивают комплексами. Они способны обнаруживать вражеские дроны fpv и предоставлять соответствующую информацию средствами радиоэлектронной борьбы для их уничтожения. "Это то, что мы показываем на своем примере, и только в окрестностях Крынки на сегодня цифра выявленных дронов сводной группой нашего подразделения с морпехами превысила 1700 единиц. Более 1200-1300, не помню, уже уничтожено. 76% эффективность этих средств", - отметил Мадяр.

Вторая статья расходов для различных подразделений ВСУ - эвакуационные тележки. "Четвертую тысячу тележек мы раздаем, и сейчас на них какой-то вирус пошел. Наконец бригады поняли, что в каждом отделении должно быть такое несложное средство доставки боеприпасов к позициям и эвакуации раненых и простите погибших собратьев", - сказал Мадяр, добавив, что уже сформирована большая очередь из бригад.

По его словам,  на тысячу тележек необходимо собрать 4,6 млн грн, а на 50 комплексов РЕР - чуть больше 1,5 млн грн - и эти все средства раздадут разным бригадам ВСУ.

Все остальные средства будут направлены на срочное приобретение средств ударной аэродеятельности, основа среди которых - беспилотники коптерного, ротерного типа, ударные беспилотники крылатого типа, а также крылатые разведчики, средства радиоэлектронной борьбы и средства радиоэлектронной разведки.

"Пятьдесят миллионов гривен - это большие деньги. Мы собирали с вами втрое больше, когда мы собирали 164 млн грн, это было сложно, но нам это удалось. И сейчас я прошу всех присоединиться,  посильно распространением информации и своими донатами, независимо от того, насколько тяжело сейчас всем, и есть понимание, что средства и возможности пока ограничены. Но нам надо доукомплектовываться тем, чем нас пока не сможет обеспечить государство", - сказал Мадьяр.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
"Мадяр" оголосив 50-мільйонний збір на комплекси РЕР та ударні безпілотники
"Magyar has announced a 50-million-dollar collection for electronic warfare systems and attack drones
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"Мадьяр" объявил 50-миллионный сбор на комплексы РЭР и ударные беспилотники

Командующий аэроразведки Вооруженных Сил Украины объявил сбор средств в размере 50 миллионов гривен для закупки 50 систем радиоэлектронной разведки, эвакуационного оборудования и ударных беспилотников для различных подразделений ВСУ.

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