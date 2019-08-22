Маас: перспективи мирного врегулювання на Донбасі можуть з'явитись у вересні

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Перспективи мирного врегулювання конфлікту на сході України можуть з'явитись у вересні - після того, як буде сформований новий уряд країни. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас за підсумками переговорів з головою російського МЗС Сергієм Лавровим напередодні, передає УНН з посиланням на DW.