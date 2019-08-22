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Маас: перспективи мирного врегулювання на Донбасі можуть з'явитись у вересні

Маас: перспективи мирного врегулювання на Донбасі можуть з'явитись у вересні

Київ • УНН

 • 11554 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Перспективи мирного врегулювання конфлікту на сході України можуть з'явитись у вересні - після того, як буде сформований новий уряд країни. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас за підсумками переговорів з головою російського МЗС Сергієм Лавровим напередодні, передає УНН з посиланням на DW.

При цьому Маас наголосив, що для мирного врегулювання на Донбасі необхідні конструктивні кроки з обох сторін.

"Звільнення українських моряків могло б стати важливим внеском Росії в мирне врегулювання на Донбасі", - зазначив німецький дипломат.

Своєю чергою, Сергій Лавров на питання, чи відповідає істині інформація про те, що російська влада може до кінця серпня звільнити затриманих у Керченській протоці українських моряків, відповів, що потрібна "кропітка робота на результат". "Щоб просувати цю тему, потрібно домовлятися не тільки в принципі, але і погоджувати правові, технічні, організаційні аспекти", - заявив він.

На питання, чи продовжаться поставки газу через Україну після 2020 року, Лавров заявив, що Україна сама відмовилася від купівлі газу у Росії. При цьому він назвав будівництво газопроводу "Північний потік-2" "суто комерційним проєктом", який підвищить енергетичну безпеку Європи і "не задуманий для того, щоб завдати шкоди Україні". За словами Лаврова, в питанні поставок газу через Україну після завершення будівництва "Північного потоку-2" є конкретні рішення, які дозволять зняти стурбованість, якщо цю тему не будуть намагатися політизувати.

Раніше голова МЗС ФРН закликав Росію до конструктиву у відновленні переговорів щодо Донбасу.

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