Маас: перспективи мирного врегулювання на Донбасі можуть з'явитись у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Перспективи мирного врегулювання конфлікту на сході України можуть з'явитись у вересні - після того, як буде сформований новий уряд країни. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас за підсумками переговорів з головою російського МЗС Сергієм Лавровим напередодні, передає УНН з посиланням на DW.
При цьому Маас наголосив, що для мирного врегулювання на Донбасі необхідні конструктивні кроки з обох сторін.
"Звільнення українських моряків могло б стати важливим внеском Росії в мирне врегулювання на Донбасі", - зазначив німецький дипломат.
Своєю чергою, Сергій Лавров на питання, чи відповідає істині інформація про те, що російська влада може до кінця серпня звільнити затриманих у Керченській протоці українських моряків, відповів, що потрібна "кропітка робота на результат". "Щоб просувати цю тему, потрібно домовлятися не тільки в принципі, але і погоджувати правові, технічні, організаційні аспекти", - заявив він.
На питання, чи продовжаться поставки газу через Україну після 2020 року, Лавров заявив, що Україна сама відмовилася від купівлі газу у Росії. При цьому він назвав будівництво газопроводу "Північний потік-2" "суто комерційним проєктом", який підвищить енергетичну безпеку Європи і "не задуманий для того, щоб завдати шкоди Україні". За словами Лаврова, в питанні поставок газу через Україну після завершення будівництва "Північного потоку-2" є конкретні рішення, які дозволять зняти стурбованість, якщо цю тему не будуть намагатися політизувати.
Раніше голова МЗС ФРН закликав Росію до конструктиву у відновленні переговорів щодо Донбасу.