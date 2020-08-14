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Маас перед самітом ЄС: ми хочемо значно посилити тиск на Білорусь

Київ • УНН

 • 11330 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Євросоюз на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у п'ятницю має намір значно посилити тиск на Білорусь на тлі триваючих в країні протестів, заявив глава німецької дипломатії Хайко Маас перед початком мітингу, передає УНН.

"Як Євросоюз, ми хочемо сьогодні значно посилити тиск на Білорусь. Результати виборів повинні бути перевірені, і люди, які брали участь в актах насильства проти мирних демонстрантів, повинні бути покарані", - цитує міністра зовнішньополітичне відомство ФРН.

Маас також повідомив про наміри міністрів обговорити напруженість в Східному Середземномор'ї, згадавши зокрема ситуацію з Грецією, Республікою Кіпр і Туреччиною.

"Необхідно припинити провокації. Для цього нам потрібно політичне рішення. Ось чому ми виступаємо за прямий діалог між учасниками", - додав він.

Як повідомляв УНН, за даними ЗМІ, міністри закордонних справ ЄС сьогодні, ймовірно, доручать дипломатам скласти список санкцій щодо Білорусі.

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