Маас перед самітом ЄС: ми хочемо значно посилити тиск на Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Євросоюз на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у п'ятницю має намір значно посилити тиск на Білорусь на тлі триваючих в країні протестів, заявив глава німецької дипломатії Хайко Маас перед початком мітингу, передає УНН.
"Як Євросоюз, ми хочемо сьогодні значно посилити тиск на Білорусь. Результати виборів повинні бути перевірені, і люди, які брали участь в актах насильства проти мирних демонстрантів, повинні бути покарані", - цитує міністра зовнішньополітичне відомство ФРН.
Маас також повідомив про наміри міністрів обговорити напруженість в Східному Середземномор'ї, згадавши зокрема ситуацію з Грецією, Республікою Кіпр і Туреччиною.
"Необхідно припинити провокації. Для цього нам потрібно політичне рішення. Ось чому ми виступаємо за прямий діалог між учасниками", - додав він.
Як повідомляв УНН, за даними ЗМІ, міністри закордонних справ ЄС сьогодні, ймовірно, доручать дипломатам скласти список санкцій щодо Білорусі.