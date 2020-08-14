Маас перед саммитом ЕС: мы хотим значительно усилить давление на Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Евросоюз на неформальной встрече министров иностранных дел в пятницу намерен значительно усилить давление на Беларусь на фоне продолжающихся в стране протестов, заявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас перед началом митинга, передает УНН.
"Как Евросоюз, мы хотим сегодня значительно усилить давление на Беларусь. Результаты выборов должны быть проверены, и люди, которые участвовали в актах насилия против мирных демонстрантов, должны быть наказаны", - цитирует министра внешнеполитическое ведомство ФРГ.
Маас также сообщил о намерениях министров обсудить напряженность в Восточном Средиземноморье, вспомнив в частности о ситуации с Грецией, Республикой Кипр и Турцией.
"Необходимо прекратить провокации. Для этого нам нужно политическое решение. Вот почему мы выступаем за прямой диалог между участниками", - добавил он.
Как сообщал УНН, по данным СМИ, министры иностранных дел ЕС сегодня, вероятно, поручат дипломатам составить список санкций в отношении Беларуси.