М.Шульц привітав Е.Макрона з результатами I туру виборів у Франції

“Я вітаю Еммануеля Макрона!” — написав М.Шульц у своєму мікроблозі в Twitter.

“Потрібно, щоб всі демократи у Франції об’єдналися, щоб націоналіст не став президентом”, — додав політик.

Як повідомляв УНН, екс-міністр економіки Франції Еммануель Макрон і лідер партії “Національний фронт” Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів у Франції. Про це повідомляє Reuters з посиланням на остаточні дані МВС Франції.