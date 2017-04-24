М.Шульц привітав Е.Макрона з результатами I туру виборів у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кандидат на пост федерального канцлера ФРН, голова Соціал-демократичної партії Німеччини, а також екс-глава Європарламенту Мартін Шульц привітав Еммануеля Макрона з проходженням у другий тур президентських виборів у Франції, передає УНН з посиланням на його мікроблог в Twitter.
“Я вітаю Еммануеля Макрона!” — написав М.Шульц у своєму мікроблозі в Twitter.
“Потрібно, щоб всі демократи у Франції об’єдналися, щоб націоналіст не став президентом”, — додав політик.
Як повідомляв УНН, екс-міністр економіки Франції Еммануель Макрон і лідер партії “Національний фронт” Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів у Франції. Про це повідомляє Reuters з посиланням на остаточні дані МВС Франції.