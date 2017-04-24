М.Шульц поздравил Э.Макрона результатам I тура выборов во Франции

“Я приветствую Эммануэля Макрона!” — написал М.Шульц в своем микроблоге в Twitter.

“Нужно, чтобы все демократы во Франции объединились, чтобы националист не стал президентом”, — добавил политик.

Как сообщал УНН, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрона и лидер партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на окончательные данные МВД Франции.