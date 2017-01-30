М.Шульц пообіцяв зробити вибори у ФРН по-справжньому цікавими
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Кандидат у канцлери від лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Шульц, суперник нинішнього канцлера Ангели Меркель (ХДС), пообіцяв, що зробить загальні вибори у вересні по-справжньому цікавими, передає УНН з посиланням на ВВС.
Донедавна М.Шульц був президентом Європейського парламенту, обіймаючи цю посаду минулих п'ять років.
Подякувавши керівництву партії за одноголосну підтримку, він заявив присутнім на з'їзді в Берліні однопартійцям, що "боротиметься за подолання глибоких розбіжностей між різними верствами населення".
Згідно з даними опитувань громадської думки, він іде на рівних з канцлером Ангелою Меркель, однак його партія значно відстає від правоцентристської партії пані Меркель Християнсько-демократичний союз.
М.Шульц також різко розкритикував правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини", назвавши її "ганьбою" для країни.
Як свідчать опитування, ця відносно нова партія, яка критикує політику "відкритих дверей" Ангели Меркель, має шанси подолати прохідний бар'єр і пройти до парламенту.