М.Шульц пообещал сделать выборы в ФРГ по-настоящему интересными
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Кандидат в канцлеры от левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц, соперник нынешнего канцлера Ангелы Меркель (ХДС), пообещал, что сделает всеобщие выборы в сентябре по-настоящему интересными, передает УНН со ссылкой на ВВС.
До недавнего времени М.Шульц был президентом Европейского парламента, занимая эту должность в течение пяти лет.
Поблагодарив руководство партии за единогласную поддержку, он заявил присутствовавшим на съезде в Берлине однопартийцам, что "будет бороться за преодоление глубоких разногласий между различными слоями населения".
Согласно данным опросов общественного мнения, он идет на равных с канцлером Ангелой Меркель, однако его партия значительно отстает от правоцентристской партии госпожи Меркель Христианско-демократический союз.
М.Шульц также резко раскритиковал правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии", назвав ее "позором" для страны.
Как свидетельствуют опросы, эта относительно новая партия, которая критикует политику "открытых дверей" Ангелы Меркель, имеет шансы преодолеть проходной барьер и пройти в парламент.