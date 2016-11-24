М.Проданчук: “Кінолітопис — 2016” це можливість молодих кінодокументалістів отримати нові знання

“Від цього фестивалю ( XІV міжнародного фестивалю документальних фільмів "Кінолітопис — 2016“ — ред.) я очікую, що перш за все глядачі, а це повинні бути студенти профільних факультетів, побачать ретроспективу тих документальний фільмів, які створені видатними вітчизняними митцями. Цей фестиваль присвячений багатьом ювілярам. І я сподіваюся, що це можливість повчитися у тих, хто засновував українське документальне кіно”, - сказав М.Проданчук.

Також він зауважив, що цьогорічний фестиваль є особливий саме тим, що організатори вирішили зробити його повчальним для молодих поколінь кінематографістів.

“Цей фестиваль, а він є 15 фестивалем документальний фільмів, який ми організовуємо, ми вирішили зробити таким повчальним. Тому що, українські кінодокументалісти вміли, навіть у дуже складні періоди цензури подати те, що є вічним. А вічним є любов, любов до Батьківщини, любов до життя і вічним є віра. От це я і сподіваюся побачити на фестивалі”, — зауважив М.Проданчук.

Також голова оргкомітету фестивалю зауважив, що не зважаючи на те, що є науковцем медичних наук постійно виступає співорганізатором цього фестивалю, так як духовне здоров’я є таким же важливим, як і фізичне.

“Є багато фестивалів і їх тематики присвячена умовам у яких народжується, зростає, працює, творить людина, і це все безпосередньо пов’язано з її духом. Перефразую відому фразу: тільки тоді, коли дух здоровий і вільний — тільки тоді можна сподіватися на здорове тіло”, — додав М.Проданчук.

Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві розпочався XІV міжнародний фестиваль документальних фільмів “Кінолітопис-2016”.