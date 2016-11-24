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Н.Проданчук: "Кинолетопись - 2016" это возможность молодым кинодокументалистам получить новые знания

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В этом году XIV Киевский международный фестиваль документальных фильмов "Кинолетопись - 2016" является хорошей возможностью студентам профильных факультетов увидеть работы выдающихся кинодокументалистов и получить новые знания. Об этом в комментарии УНН сказал председатель оргкомитета фестиваля, член-корреспондент АМН Украины, директор Института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя Николай Проданчук.

Н.Проданчук: "Кинолетопись - 2016" это возможность молодым кинодокументалистам получить новые знания

"От этого фестиваля (XIV международного фестиваля документальных фильмов "Кинолетопись - 2016" - ред.) я ожидаю, что прежде всего зрители, а это должны быть студенты профильных факультетов, увидят ретроспективу тех документальных фильмов, которые были созданы выдающимися отечественными художниками. Этот фестиваль посвящен многим юбилярам. И я надеюсь, что это возможность поучиться у тех, кто основывал украинское документальное кино", - сказал Н.Проданчук.

Также он отметил, что нынешний фестиваль является особенным именно потому, что организаторы решили сделать его поучительным для молодых поколений кинематографистов.

"Этот фестиваль, а он 15 фестиваль документальный фильмов, который мы организуем, мы решили сделать таким поучительным. Потому что, украинские кинодокументалисты умели, даже в очень сложные периоды цензуры подать то, что является вечным. А вечной является любовь, любовь к Родине, любовь к жизни и вечной является вера. Вот это я и надеюсь увидеть на фестивале", - отметил Н.Проданчук.

Также председатель оргкомитета фестиваля отметил, что несмотря на то, что является ученым медицинских наук он постоянно выступает соорганизатором этого фестиваля, так как духовное здоровье является таким же важным, как и физическое.

"Есть много фестивалей и их тематика посвящена условиям, в которых рождается, растет, работает, творит человек, и это все непосредственно связано с его духом. Перефразирую известную фразу: только тогда, когда дух здоровый и свободный — только тогда можно надеяться на здоровое тело", - добавил Н.Проданчук.

Как сообщал УНН, сегодня в Киеве начался XIV международный фестиваль документальных фильмов "Кинолетопись-2016".

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