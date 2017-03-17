М.Порошенко разом з дітьми бійців АТО на Полтавщині вписала нові сторінки до “Книги Миру”

Зазначається, що Полтавська область стала одинадцятим регіоном України, діти якої залишили свої фотографії та підписи до них з побажаннями повернення миру на українську землю. За словами Марини Порошенко, “Книга Миру” вже стала всенародною дитячою молитвою, яка є своєрідним оберегом для наших захисників.

“Її створюють діти українських Героїв, вони вірою і любов’ю підтримують своїх рідних, що пішли зупинити ворога. І в кожному дитячому підписі відчувається велике бажання жити в мирній країні, коли вся родина разом”, — зазначила дружина Президента.

Як повідомляв УНН, М.Порошенко разом з франківськими дітьми бійців АТО вписала нові сторінки до “Книги Миру”.