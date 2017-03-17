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М.Порошенко разом з дітьми бійців АТО на Полтавщині вписала нові сторінки до “Книги Миру”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Дружина Президента України Марина Порошенко відвідала Полтавську область, де разом зі школярами Полтавщини, чиї батьки стали учасники бойових дій в зоні антитерористичної операції на Сході України, продовжила заповнювати сторінки національного проекту “Книга Миру”, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Зазначається, що Полтавська область стала одинадцятим регіоном України, діти якої залишили свої фотографії та підписи до них з побажаннями повернення миру на українську землю. За словами Марини Порошенко, “Книга Миру” вже стала всенародною дитячою молитвою, яка є своєрідним оберегом для наших захисників.

“Її створюють діти українських Героїв, вони вірою і любов’ю підтримують своїх рідних, що пішли зупинити ворога. І в кожному дитячому підписі відчувається велике бажання жити в мирній країні, коли вся родина разом”, — зазначила дружина Президента.

Як повідомляв УНН, М.Порошенко разом з франківськими дітьми бійців АТО вписала нові сторінки до “Книги Миру”.

Українські Національні Новини

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